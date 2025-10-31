На опашка пред Белия дом за Хелоуин (СНИМКИ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп и първата дама Мелания посрещнаха деца за празника и им раздадоха бонбони

Американският президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания посрещнаха деца за Хелоуин пред Белия дом и им раздадоха бонбони.

Децата се редяха на опашки, за да покажат костюмите си и да получат автограф. Някои от тях се бяха преобразили в самия Доналд Тръмп.

В демократически-настроения Вашингтон има дълголетна традиция да се обвързва Хелоуин с политиката.

Някои жители на града направиха декорации в протест срещу американския президент Доналд Тръмп - например гробище, в което всяка плоча символизира смъртта на различна правителствена програма.

снимки: БТА

