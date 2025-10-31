БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дилърът, стопанисвал наркобази в столичните "Люлин" и "Редута", бил стар познайник на полицията

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Той е на 32-годишна възраст

СДВР разби две наркобази при операция срещу наркоразпространението.

Открити са над 10 кг марихуана, около 4 килограма синтетични наркотици и 100 000 лева в тайни помещения на основен дилър.

Двама полицаи пострадаха при акцията.

Старши инспектор Никола Шопов, който е началник-група в сектор "Наркотици" в СДВР каза в "Денят започва", че акцията се е провела в рамките на седмица. Разработката е траела около месец.

"Наркодилърът, който е задържан е на 32-годишна възраст и е известен на МВР за различни престъпления - наркотици, кражба и е осъждан. Реално адресът, на който бяхме вчера е депо за съхранение на наркотични вещества, откъдето различни дилъри са се снабдявали с наркотичните вещества. Въпросният дилър е използвал личния си автомобил, благодарение на който е разнасял на различни адреси в столицата, наркотичните вещества".

Едното депо за наркотици е на територията на квартал "Люлин", а другото в квартал "Редута".

Наркотиците са били предназначени за пазара - за улицата, допълни старшият инспектор.

"Където клиентът си поръча въпросните наркотични вещества - там дилърът отива на място. Засега нямаме информация да са били насочени към училища или питейни заведения".

Работи се по установяването на още извършители.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова

