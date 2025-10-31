Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?

Съединените щати са отменили срещата на върха в Будапеща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, заради меморандум, който Кремъл изпратил до Вашингтон с искания спрямо Украйна.



Това разкрива "Файненшъл таймс", като се позовава на дипломатически източници. В документа Москва предявила същите искания като в началото на войната.

Тя настояла за териториални отстъпки, рязко съкращаване на въоръжените сили на Украйна и гаранция, че никога няма да се присъедини към НАТО.

Руският меморандум бил обсъден в телефонен разговор от първите дипломати на Съединените щати и Русия, след което Марко Рубио информирал Доналд Тръмп, че "Москва не проявява желание за преговори".

В телефонен разговор на 16 октомври между Тръмп и Путин, двамата се договориха да се срещнат.

По думите на американския президент срещата трябваше да се проведе до края на месеца. На фронта руската офанзива продължава.

Кремъл твърди, че украинския град Купянск е обграден и скоро ще падне.