ИЗВЕСТИЯ

Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена?

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Ройтерс отбелязва, че за момента не може да потвърди публикуваната от "Файненшъл таймс" информация

Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена?
Снимка: БТА
Срещата Тръмп-Путин е била отменена, след като Москва е изпратила меморандум до Вашингтон с условията си за мир.

Съединените щати са отменили планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин след твърдата позиция на Русия по ключовите й искания по отношение на Украйна, съобщи днес „Файненшъл таймс“.

Решението е било взето след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни, отбелязва вестникът, позовавайки се на запознати със ситуацията източници.

Ройтерс отбелязва, че за момента не може да потвърди публикуваната от "Файненшъл таймс" информация.

Белият дом засега не е отговорил на молба за коментар по въпроса, представители на руското правителство също са отказали да коментират.

Плановете за среща на върха в Будапеща този месец между Тръмп и Путин бяха отложени, след като Москва не се отказа от исканията си, включително Украйна да отстъпи повече територия като условие за спиране на огъня.

Тръмп подкрепи призива на Украйна за незабавно прекратяване на огъня по сегашните фронтови линии.

Дни след като Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство е изпратило меморандум до Вашингтон, в който се посочват същите искания за справяне с „първопричините“, както казва Путин, за началото на войната.

Исканията включват териториални отстъпки, сериозно съкращаване на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че страната никога няма да се присъедини към НАТО, пише "Файненшъл таймс".

Впоследствие се състоя разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след което САЩ отмениха срещата.

В публикацията на ФТ се казва още, че по-късно Рубио е казал на Тръмп, че Москва не показва желание за преговори.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви този месец, че макар Украйна да е готова за мирни преговори, тя няма да изтегли войските си от допълнителните територии, както поиска Москва.


