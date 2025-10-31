Екипажи на самолети Су-25 проведоха морска подготовка (ВИДЕО)

Летателен състав от 22-ра авиационна база - Безмер проведе успешно полети над водна повърхност в акваторията на Черно море на 29 и 30 октомври 2025 г.

Екипажите на щурмовите самолети Су-25 изпълниха задачи за поддържане и усъвършенстване на летателната подготовка над море, като отработиха техника на пилотиране на малка височина в зона, водене на самолет и сложни видове дейности за стрелба по надводна цел.

Полетите се проведоха във взаимодействие с вертолет AS532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово и с осигуряване от Военноморска база Бургас.