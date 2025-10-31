БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
11:23, 31.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
08:30, 31.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
07:54, 31.10.2025
Чете се за: 01:22 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спортни предавания
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 31.10.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 31.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:20, 31.10.2025
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
12:03, 31.10.2025
Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до...
11:58, 31.10.2025
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
11:53, 31.10.2025
Испанската катедрала "Саграда Фамилия" стана най-високата...
11:19, 31.10.2025
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
09:53, 31.10.2025
Екипажи на самолети Су-25 проведоха морска подготовка (ВИДЕО)
09:05, 31.10.2025
Иван Тенев в спомените на Орлин Горанов: Вечен бохем и непоправим...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
2
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
3
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
4
Мъж падна от крепостта Царевец, откаран е в болница
5
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
6
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Реклама
Най-четени
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
4
Напусна ни Иван Тенев
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 31.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 30.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 30.10.2025
Спортни новини 30.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 30.10.2025
Спортни новини 30.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 30.10.2025
Спортни новини 29.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 29.10.2025
Спортни новини 29.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 29.10.2025
Реклама
Водещи новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
11:02, 31.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
11:58, 31.10.2025
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до постна пица
12:03, 31.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
12:20, 31.10.2025
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
11:19, 31.10.2025
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
07:52, 31.10.2025
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
08:05, 31.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Испанската катедрала "Саграда Фамилия" стана най-високата...
11:53, 31.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ