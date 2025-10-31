Застудява - откога?

Сутрешни мъгли през уикенда, сериозно застудяване от вторник.



През уикенда ни очаква почти тихото време, респективно и множеството райони със сутрешни мъгли. Вече през новата седмица ще добавим и осезаемо застудяване, също и валежи.

Петък се очертава слънчев. Ще остане и почти тихо. Предстои и затопляне - температурите следобед ще са между 18° и 23°, в София – около 19°.

И през нощта ще остане тихо и безоблачно. В равнините и по долините на реките утре сутринта и до обяд отново ще бъде мъгливо.

Минималните температури ще са между 3° и 8°, по Черноморието до 10°.

Дневните ще достигнат пика си за тази седмица с още един допълнителен градус отгоре - очакваме стойности в порядъка 19°-24°, в София – около 20°.

През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще остане и почти тихо или със слаб югоизточен вятър.

На отделни места по Черноморието в часовете до обяд видимостта също ще бъде намалена. През деня ще е слънчево, със слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще са около 18°-20°. Вълнението на морето ще остане слабо - 1-2 бала.

В планините също ще е слънчево, вятърът ще е слаб. Температурите няма да претърпят радикална промяна - в курортите ще са от 11° до 18°.

В неделя сутринта ще е с градус-два по-топло, мъгливо, но през деня ще е предимно слънчево.

Промяната ще е следобед в понеделник - видимостта ще се подобри, но облачността ще започне да се увеличава, до края на деня на места и ще завали дъжд.

Ще бъде и ветровито, а през нощта срещу вторник и във вторник валежи се очакват и на изток.

Дневните температури ще се понижат агресивно - с 5-6 градуса.

Още през нощта срещу сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъса, ще намалее, вятърът ще отслабне.

Ще остане студено, със сутрешни температури около нулата и дневни около 13°.