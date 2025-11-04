Блокаж в САЩ: Най-дългото спиране на работата на правителството

В Съединените щати се очертава най-дългото спиране на работата на федералното правителството в историята. Под въпрос са помощите за храна и здравните услуги, засегнати са и полетите.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че няма да се поддаде на изнудване и може да започне преговори с демократите, само когато правителството поднови дейността си.

То спря работа на 1 октомври, след като Конгресът не постигна консенсус за бюджета заради спорове за здравеопазването.

Предишният рекорд беше при първия мандат на Тръмп, когато работата на правителството беше блокирана в продължение на 35 дни.