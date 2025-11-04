БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Блокаж в САЩ: Най-дългото спиране на работата на правителството

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Под въпрос са помощите за храна и здравните услуги, засегнати са и полетите

блокаж сащ дългото спиране работата правителството
Снимка: БТА
Слушай новината

В Съединените щати се очертава най-дългото спиране на работата на федералното правителството в историята. Под въпрос са помощите за храна и здравните услуги, засегнати са и полетите.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че няма да се поддаде на изнудване и може да започне преговори с демократите, само когато правителството поднови дейността си.

То спря работа на 1 октомври, след като Конгресът не постигна консенсус за бюджета заради спорове за здравеопазването.

Предишният рекорд беше при първия мандат на Тръмп, когато работата на правителството беше блокирана в продължение на 35 дни.

#блокаж в САЩ #правителство на САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
3
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
4
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
5
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
6
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: САЩ и Канада

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя Тръмп Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя Тръмп
Чете се за: 03:27 мин.
Опашки по летищата в САЩ и заплахи за спиране на всички полети Опашки по летищата в САЩ и заплахи за спиране на всички полети
Чете се за: 00:55 мин.
Жителите на Ню Йорк избират нов кмет Жителите на Ню Йорк избират нов кмет
Чете се за: 01:00 мин.
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
Чете се за: 03:40 мин.
Битката за Покровск се ожесточава - бизнесът или дипломацията ще сложат край на войната? Битката за Покровск се ожесточава - бизнесът или дипломацията ще сложат край на войната?
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо...
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Българските евромонети - къде и как се секат? Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро 2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Затвориха "Дунав мост" между Русе и Гюргево - кои са...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчи знамето на антарктиците (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото?
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ