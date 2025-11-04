Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя Тръмп

Жителите на Ню Йорк избират нов кмет днес. Фаворит е Зохран Мамдани, чиято победа ще е историческа и той ще стане първият кмет мюсюлманин на "Голямата ябълка".

Битката в Ню Йорк откри нов фронт за президента Доналд Тръмп, който заплаши, че ще спре федералните средства, ако бъде избран Мамдани.

Вотът ще е тест и за демократите и ще покаже дали партията твърдо ще завие към прогресивното крило. Кои са основните кандидати и кого подкрепя президентът Доналд Тръмп?

Млад, харизматичен и ляв - кандидатът на Демократическата партия Зохран Мамдани води в проучванията. 34-годишният син на индийски емигранти, роден в Уганда, може да стане най-младият кмет на "Голямата ябълка" от над 100 години насам и първият мюсюлманин.

Мамдани е критикуван заради своята неопитност в политиката, но мобилизира младите избиратели с прогресивните си идеи за социални придобивки финансирани с по-високи данъци за милионерите и корпорациите.

Американският президент Доналд Тръмп, който също е нюйоркчанин, го нарече "комунист" и заплаши да спре федералните средства за града, ако той стане кмет.

"Като президент ще ми е трудно да дам много пари на Ню Йорк. Защото ако Ню Йорк се управлява от комунист, всичко, което правим, е да хабим парите, които изпращаме там. Не съм фен на Андрю Куомо по никакъв начин, но ако трябва да избирам между лош демократ и комунист, ще избера лошия демократ", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Мамдани отхвърли заплахата.

"Виждали сме многократно, че най-добрият начин да отговорим на Доналд Тръмп и да победим този вид заплахи е да се изправим и да се борим", коментира Зохран Мамдани, кандидат за кмет на Демократическата партия.

Така нареченият "лош демократ", когото Тръмп изненадващо подкрепи, е Андрю Куомо, който се кандидатира като независим и е втори в проучванията.

Куомо беше губернатор на щата Ню Йорк в продължение на 10 години преди да се оттегли през 2021 година заради скандал със сексуален тормоз.



Трети в проучванията е кандидатът на Републиканската партия - 71-годишният активист и дългогодишен радиоводещ Къртис Слиуа.

Той отхвърли призивите да се откаже и оставайки в надпреварата намалява шансовете на Куомо. Но определено внася колорит.

В телевизионен дебат Слиуа каза, че автобиографията на Мамдани се събира на коктейлна салфетка, а провалите на Куомо могат да напълнят училищна библиотека.

И макар възходът на Мамдани да доминира медиите, предстоящите избори за губернатори на Вирджиния и Ню Джърси ще са по-точен барометър за политическите настроения 10 месеца след началото на президентския мандат на Доналд Тръмп.