На официална церемония в замъка Уиндзор бившият капитан на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм получи рицарско звание за заслуги към спорта и британското общество.

50-годишната футболната звезда беше в костюм, дело на съпругата му Виктория, която е носител на Ордена на Британската империя за принос към модната индустрия.

Футболната звезда е играл за страната си 115 пъти и е бил капитан на националния отбор на Англия между 2000 и 2006 година. Бившият полузащитник на "Манчестър Юнайтед" и "Реал Мадрид" участва за Англия на три световни и две европейски първенства.

Днес той изрази огромна гордост от полученото признание. Сър Бекъм изтъкна колко много обича страната си и огромното значение на монархията за неговото семейство.

снимки: БТА

