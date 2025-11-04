Христо Крушарски: Очаквах този удар под кръста, но ще докажа, че БФС не е прав

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски призна, че е очаквал клубът му да получи тежка санкция от Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз (БФС) за прекратеното дерби с Ботев, но се усъмни в правотата на решението.

На "смърфовете" бе наложена служебна загуба с 0:4 и финансови санкции в размер на над 25 000 лв, а Крушарски разбра новината в интервю за БНТ.

"Разбрах го от вас. Чаках да видя това, което очаквах да стане. Не съм предполагал, че ще вземат друго решение. Изпратих няколко снимки на господина, който взема решенията. Той коля и беси във футболния съюз. Изпратих снимки с плезенето, извеждането и хвърлянето на факли близо до нашия вратар. Очаквах този удар под кръста. На г-н Филипов му казах, че идва следващият мач, в който сме гости. Ако мисли и там да прекрати мача, няма да стане. Там ще му скъсаме всички видове мрежи", сподели той.

Според него БФС не е взел правилното решение.

"Ще докажа, че БФС не е прав. Има достатъчно факти. Аз не съм ревльо, а мъжкар и играя мъжки. Ще им докажа, че съм над тях. Ударите под кръста в БФС трябва да спрат. Очаквах, че ще разглеждат всички детайли една седмица. Този господин в БФС е баба Ванга и вижда нещата 50 години напред. На този човек ще му докажа, че не е прав. Той е важна фигура и разбира най-много от правилата и законите в България. Няма да обжалваме, а по-нагоре ще докажем, че сме прави. Ако се окаже, че ние сме виновни, ОК. Ще докажа, че решенията, които се взимат в БФС за под диктовки", допълни Крушарски.

Чуйте цялото интервю във видеото.