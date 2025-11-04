ЕК представи докладите за напредъка на страните-кандидатки

Република Северна Македония не е отбелязала прогрес в последната година по пътя си към Европейския съюз. Това се казва в доклада на напредъка на страната, който беше представен днес в Брюксел, заедно с докладите на другите страни-кандидатки за членство в общността.

Според Комисията, властите в Скопие не са направили необходимите конституционни промени, за да включат в основния закон редица общности, сред които и българите.

"Не се наблюдава реален прогрес за Северна Македония, Босна и Хетцеговина и Косово, и причините за това са различни. Еврокомисията ще продължи да ги подкрепя по пътя им към Еврепейския съюз", каза Марта Кос, еврокомисар по разширяването. "Северна Македония все още не е направила изискваните конституционни промени", коментира Кая Калас, върховен представител на ЕС по външна политика и сигурност. "Идвайки от този район мога да разбера как Сърбия има специални отношения с Русия. От друга страна, очакваме от държава-кандидат ясно геополитическо позициониране. Особено във времена, когато Русия убива хора в Украйна. Говорили сме и преди за приравняване с общата европейска външна политика, и в Сърбия това е на най-ниско ниво", заяви Марта Кос.

