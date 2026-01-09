Какво каза министърът на образованието за изпита по математика след 7. клас?

Изпитът по математика след 7. клас ще се проведе в досегашния си формат, след като съдът временно спря заповедта за промяна. Това означава, че няма да има шест задачи по математика с елементи от природните науки в националното външно оценяване.

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев обясни, че решението е взето, за да се гарантират предвидимост и спокойно провеждане на изпитите, въпреки че има сериозни проблеми с математическите и практическите умения на учениците.

Той уточни, че съдът не е отменил заповедта като незаконна, а само я е спрял временно, докато се произнесе по същество. Въпреки това от министерството са преценили, че е по-разумно изпитът да остане само по математика, за да няма несигурност за учениците и родителите.

Според Вълчев слабите резултати на българските ученици в международното изследване ПИЗА показват сериозни трудности именно в математиката и природните науки. По думите му учениците се затрудняват да превръщат реални житейски ситуации в математически задачи, но след като стигнат до математическия израз, се справят по-добре.

Министърът подчерта, че природните науки са сред най-пренебрегнатите предмети в българското образование. В 8. клас голяма част от учениците, които учат интензивно чужд език, почти не изучават природни науки, което според него създава сериозен проблем в дългосрочен план.

„Оценяването показва кое знание е ценно. С промените искахме да насърчим уменията, а не заучаването“, обясни Вълчев, като допълни, че интегрираните задачи са били част от тази идея.

По думите му тази промяна ще трябва да изчака по-добри времена, тъй като няма гаранции, че предлаганите законови промени ще бъдат приети навреме, за да осигурят стабилна правна рамка за изпитите.

В средата на месеца ще стане ясно с колко ще се увеличат учителските заплати, като за първи път в удължителния бюджет е предвидена актуализация на възнагражденията в публичния сектор.