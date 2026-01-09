Умни кучета учат имената на играчките си, като подслушват разговори

Надарени кучета от някои породи могат да научават имената на играчките си, като просто слушат разговорите на стопаните си. Това показва ново проучване, публикувано в списание Science и цитирано от Associated Press.

Повечето кучета лесно усвояват команди като „седни“ и „стой“, но рядко запомнят имена на предмети. Само малка елитна група – около 50 известни на учените кучета – може да помни имената на стотици играчки.

В новия експеримент участват 10 надарени кучета, сред които бордър коли на име Баскет и лабрадорът Оги. Те наблюдавали стопаните си, които държали нова играчка и говорели за нея с друг човек. После кучетата трябвало да влязат в друга стая и да донесат точната играчка от купчина с много други.

Седем от десет кучета успешно научили имената на новите си играчки само чрез пасивно слушане – без специално обучение.

„За първи път виждаме специфична група кучета, които могат да научават имена, като подслушват разговори“, казва Шани Дрор от Университет Лоранд Йотвьош и Университет за ветеринарна медицина във Виена.

Кучетата се справили дори когато играчката била скрита в непрозрачна кутия, което показва, че не разчитат само на зрението. Подобна способност е наблюдавана при малко други животни, като папагали и маймуни.

Изследването подчертава, че не всички кучета могат да учат по този начин, умението е рядко и зависи и от индивидуалните способности на животното.