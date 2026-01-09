БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Умни кучета учат имената на играчките си, като подслушват разговори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Деца
Запази
умни кучета учат имената играчките подслушват разговори
Слушай новината

Надарени кучета от някои породи могат да научават имената на играчките си, като просто слушат разговорите на стопаните си. Това показва ново проучване, публикувано в списание Science и цитирано от Associated Press.

Повечето кучета лесно усвояват команди като „седни“ и „стой“, но рядко запомнят имена на предмети. Само малка елитна група – около 50 известни на учените кучета – може да помни имената на стотици играчки.

В новия експеримент участват 10 надарени кучета, сред които бордър коли на име Баскет и лабрадорът Оги. Те наблюдавали стопаните си, които държали нова играчка и говорели за нея с друг човек. После кучетата трябвало да влязат в друга стая и да донесат точната играчка от купчина с много други.

Седем от десет кучета успешно научили имената на новите си играчки само чрез пасивно слушане – без специално обучение.

„За първи път виждаме специфична група кучета, които могат да научават имена, като подслушват разговори“, казва Шани Дрор от Университет Лоранд Йотвьош и Университет за ветеринарна медицина във Виена.

Кучетата се справили дори когато играчката била скрита в непрозрачна кутия, което показва, че не разчитат само на зрението. Подобна способност е наблюдавана при малко други животни, като папагали и маймуни.

Изследването подчертава, че не всички кучета могат да учат по този начин, умението е рядко и зависи и от индивидуалните способности на животното.

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
3
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
4
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
6
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Още от: У нас

Затварят пътищата към Витоша през уикенда
Затварят пътищата към Витоша през уикенда
Безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца във Варна Безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
„100% будни“ ще следи подготовката на България за Евровизия 2026 „100% будни“ ще следи подготовката на България за Евровизия 2026
Чете се за: 00:32 мин.
Български учени картират подробно Антарктида Български учени картират подробно Антарктида
Чете се за: 00:37 мин.
Магията на Сурва идва в София с дефиле и празник за цялото семейство Магията на Сурва идва в София с дефиле и празник за цялото семейство
Чете се за: 00:37 мин.
Срокът за плащане с левове и евро остава един месец Срокът за плащане с левове и евро остава един месец
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ