БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По-спокойно време, но коварен риск по пътищата: невидимият „черен лед“ опасен и за пешеходци и за шофьори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Деца
Запази
задръстване петолъчката заради заледяване
Слушай новината

Внимание за поледици въпреки нормализирането на времето
Времето в почти цялата страна постепенно се нормализира, а силният вятър, който през последните дни създаваше проблеми, вече е отслабнал. Това обаче не означава, че опасността е отминала. След снеговалежите и ниските температури на много места са се образували поледици, които остават сериозен риск както за пешеходците, така и за шофьорите.

Особено коварен е т.нар. черен лед – тънък слой лед върху асфалта и тротоарите, който често остава невидим за пешеходци и шофьори. Именно той е причина за внезапни подхлъзвания, падания и пътни инциденти, дори при нормално движение и сравнително добри условия на пътя. Затова, въпреки че времето се подобрява, зимната обстановка изисква повишено внимание и предпазливост при придвижване в града и извън него. Особено опасни са непочистените тротоари и междублокови пространства.

Столичната община апелира пешеходците да бъдат изключително внимателни при придвижване заради риска от заледяване. Водачите на автомобили трябва да използват зимни гуми и да шофират със скорост, съобразена със зимната обстановка.

Напомня се и на собствениците на жилищни сгради и търговски обекти да почистят прилежащите тротоари, за да се намали рискът от инциденти.

От общината уверяват, че продължава разпръскването на смеси против заледяване и по вътрешнокварталните улици. Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути. Опесъчени са и пътищата в природен парк Витоша.

От Агенция Пътна инфраструктура предупреждават, че в някои части на страната пътната обстановка остава усложнена и призовават шофьорите да тръгват добре подготвени за зимни условия.

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
3
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
4
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
6
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Още от: У нас

Затварят пътищата към Витоша през уикенда
Затварят пътищата към Витоша през уикенда
Безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца във Варна Безплатни курсове по кънки на лед и хокей за деца във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
„100% будни“ ще следи подготовката на България за Евровизия 2026 „100% будни“ ще следи подготовката на България за Евровизия 2026
Чете се за: 00:32 мин.
Български учени картират подробно Антарктида Български учени картират подробно Антарктида
Чете се за: 00:37 мин.
Магията на Сурва идва в София с дефиле и празник за цялото семейство Магията на Сурва идва в София с дефиле и празник за цялото семейство
Чете се за: 00:37 мин.
Срокът за плащане с левове и евро остава един месец Срокът за плащане с левове и евро остава един месец
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ