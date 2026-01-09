По-спокойно време, но коварен риск по пътищата: невидимият „черен лед“ опасен и за пешеходци и за шофьори

Внимание за поледици въпреки нормализирането на времето

Времето в почти цялата страна постепенно се нормализира, а силният вятър, който през последните дни създаваше проблеми, вече е отслабнал. Това обаче не означава, че опасността е отминала. След снеговалежите и ниските температури на много места са се образували поледици, които остават сериозен риск както за пешеходците, така и за шофьорите.

Особено коварен е т.нар. черен лед – тънък слой лед върху асфалта и тротоарите, който често остава невидим за пешеходци и шофьори. Именно той е причина за внезапни подхлъзвания, падания и пътни инциденти, дори при нормално движение и сравнително добри условия на пътя. Затова, въпреки че времето се подобрява, зимната обстановка изисква повишено внимание и предпазливост при придвижване в града и извън него. Особено опасни са непочистените тротоари и междублокови пространства.

Столичната община апелира пешеходците да бъдат изключително внимателни при придвижване заради риска от заледяване. Водачите на автомобили трябва да използват зимни гуми и да шофират със скорост, съобразена със зимната обстановка.

Напомня се и на собствениците на жилищни сгради и търговски обекти да почистят прилежащите тротоари, за да се намали рискът от инциденти.

От общината уверяват, че продължава разпръскването на смеси против заледяване и по вътрешнокварталните улици. Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути. Опесъчени са и пътищата в природен парк Витоша.

От Агенция Пътна инфраструктура предупреждават, че в някои части на страната пътната обстановка остава усложнена и призовават шофьорите да тръгват добре подготвени за зимни условия.