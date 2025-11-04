Словакия наложи ограничения на скоростта за пешеходци, велосипеди и скутери

Словашкият парламент прие нови изменения в Закона за движение по пътищата, които предизвикаха лавина от негативни обществени реакции. Максимално разрешената скорост за пешеходци, велосипеди и скутери вече е 6 км/ч.

Мотивите за ограничението са масовото разпространение на електрически тротинетки и велосипеди, чиито водачи не спазват правилата и застрашават пешеходци. Чести нарушения включват застрашаване на пешеходци по тротоарите, неподходящо поведение по велосипедните алеи или неразрешени технически модификации.