Николай Младенов поема ръководството на „Съвета за мир“ в Газа

Българският дипломат Николай Младенов ще оглави бъдещия „Съвет за мир“ в Ивицата Газа, съобщи израелският премиер Бенямин Нетаняху. Информацията беше потвърдена и от международни медии.

„Съветът за мир“ е структура, която Съединените щати планират да създадат и която ще поеме управлението на Ивицата Газа. Целта е стабилизиране на региона и възстановяване на сигурността.

Николай Младенов се е срещнал с Нетаняху и с израелския президент Ицхак Херцог в Йерусалим. По време на разговорите е била обсъдена и темата за разоръжаването на Хамас.

Младенов е добре познат на международната сцена. Той е бивш външен министър на България и е бил специален пратеник на ООН в Ирак, а по-късно и пратеник на ООН за Близкия изток в периода 2015–2020 година.