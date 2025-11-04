БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

Представят за първи път у нас мащабната изложба на Кристо и Жан-Клод "Опакованият Райхстаг, Берлин"

Култура
Експозицията, посветена на 90-годишнината от рождението на артистичния тандем, ще бъде открита в "Квадрат 500"

националната галерия представя първи път българия изложба кристо жан клод bdquoопакованият райхстаг берлин 1971ndash1995 rdquo
Мащабната изложба „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)” ще бъде представена за първи път в България. Експозицията, посветена на 90-годишнината от рождението на знаковия артистичен тандем, ще бъде открита днес, 4 ноември, и ще продължи до 22 март 2026 г. в „Квадрат 500“, съобщават организаторите от Националната галерия.

Изложбата отбелязва и 30 години от реализирането на проекта „Опакованият Райхстаг“ в Берлин и 40 години от „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж. Куратор на изложбата е Гергана Михова.

Сред експонатите е и първата оригинална придобивка на Националната галерия, свързана с творчеството на Кристо – „Опакованият Райхстаг (Проект за Берлин, 1971–1995)” от 1986 г., както и колажи, фотографии, видеоматериали и архивни документи, проследяващи дългия път на реализация на този изключителен проект.

От екипа посочват, че осъществяването на този проект отнема цели 24 години, през които Кристо и Жан-Клод реализират други осем проекта, включени в изложбата – „Портите“ в Сентръл Парк, Ню Йорк Сити, (1979 - 2005); „Чадърите“ в Япония и САЩ (1984 - 1991); „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж (1975 - 1985); „Обградените острови“ в залива Бискейн, Маями, Флорида (1980 - 1983); „Опаковани алеи“ в Мемориалния парк „Джейкъб Луус“, Канзас Сити, Мисури (1977 - 1978) „Бягаща ограда“ в окръзите Сонома и Марин, Калифорния (1972 - 1976); „Океански бряг“ в Нюпорт, Роуд Айлънд (1974); „Стената – Опакованата римска стена“ във Виа Венето и Вила Боргезе, Рим, Италия (1973 - 1974) и „Завеса в долината“ в Райфъл, Колорадо (1970 - 1972).

Архивните видео материали, снимки и документи от опаковането на Райхстага – емблематичната сграда, която и до днес остава символ на демокрацията – е своеобразен исторически разказ на този проект, уточняват от Националната галерия.

#Опакованият Райхстаг #Кристо и Жан-Клод #изложба

