В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?

Кой в България живее добре и кой свързва едва двата края? За кого ще е добра следващата година? Ще растат ли заплати, но и някои данъци? - темите коментират в студиото на предаването "Референдум" Атанас Кацарчев, Михаил Кръстев, Добромир Иванов, Лъчезар Богданов и Макс Баклаян.

43% от анкетираните в представителното проучване на "Галъп" за предаването "Референдум" смятат, че доходите им през следващата година ще останат непроменени, 32 на сто - че ще намаляват, а само 19% са оптимистично настроени.

Близо 80 на сто от запитаните са на мнение, че трябва да се намалят разходите в държавната администрация, 37% - в армията и МВР, а 25 на сто - социалните помощи.

Отново близо 80 на сто смятат, че работещите с ниски и средни доходи ще са най-засегнати, ако се увеличат пенсионните осигуровки, 49 на сто - малкият и среден бизнес, 17 на сто - работещите с високи доходи и 9% - по-големите предприятия.