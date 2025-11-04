БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 01:37 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

Форум за иновации в образованието: Акцент беше поставен върху дигиталната трансформация

Чете се за: 02:02 мин.
форум иновации образованието акцент беше поставен дигиталната трансформация
Българската образователна система направи много крачки по пътя на дигитализацията през последните години, предстоят и още по-мащабни трансформации. Това заяви министърът на образованието по време на първия европейски форум за ЕдТех и "Еразъм+".

Събитието беше фокусирано върху използването на технологиите в образованието и нареди България сред водещите европейски центрове на образователни иновации и дигитална промяна.

Акцентът беше поставен върху дигиталната трансформация, иновациите в образованието и ролята на програмата „Еразъм+“ в изграждането на приобщаващи, модерни и технологично ориентирани образователни системи. В началото на следващата година от просветното министерство ще представят допълнение към съществуващите учебни програми - основно по компютърно моделиране, информационни технологии, системи, свързани с изкуствения интелект.

"Ние от една страна трябва да им скрием устройствата и екраните за необразователни цели, от друга страна трябва да направим така, че екраните и устройствата да помогнат за ученето за образователни цели. Затова ние разработваме платформата дигитална раница, тя ще бъде надградена, ще бъде с повече уроци, които ще се ползват безплатно от учениците", каза Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

"Този форум изпраща много ясно послание относно необходимостта от тясно сътрудничество между различните органи и представители на националната власт, агенциите, които отговарят за еразъм програмата, частния сектор иноваторите, за да може да има включване на тези технологии в образованието", коментира Антоанета Ангелова-Кръстева, директор на дирекция „Иновации, цифрово образование и международно сътрудничество“ към Европейската комисия.

