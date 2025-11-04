Форум за иновации в образованието: Акцент беше поставен върху дигиталната трансформация

Българската образователна система направи много крачки по пътя на дигитализацията през последните години, предстоят и още по-мащабни трансформации. Това заяви министърът на образованието по време на първия европейски форум за ЕдТех и "Еразъм+".

Събитието беше фокусирано върху използването на технологиите в образованието и нареди България сред водещите европейски центрове на образователни иновации и дигитална промяна.

Акцентът беше поставен върху дигиталната трансформация, иновациите в образованието и ролята на програмата „Еразъм+“ в изграждането на приобщаващи, модерни и технологично ориентирани образователни системи. В началото на следващата година от просветното министерство ще представят допълнение към съществуващите учебни програми - основно по компютърно моделиране, информационни технологии, системи, свързани с изкуствения интелект.