Форум за иновации в образованието: Акцент беше поставен върху дигиталната трансформация

Българската образователна система направи много крачки по пътя на дигитализацията през последните години, предстоят и още по-мащабни трансформации. Това заяви министърът на образованието по време на първия европейски форум за ЕдТех и "Еразъм+".
Събитието беше фокусирано върху използването на технологиите в образованието и нареди България сред водещите европейски центрове на образователни иновации и дигитална промяна.
Акцентът беше поставен върху дигиталната трансформация, иновациите в образованието и ролята на програмата „Еразъм+“ в изграждането на приобщаващи, модерни и технологично ориентирани образователни системи. В началото на следващата година от просветното министерство ще представят допълнение към съществуващите учебни програми - основно по компютърно моделиране, информационни технологии, системи, свързани с изкуствения интелект.
"Ние от една страна трябва да им скрием устройствата и екраните за необразователни цели, от друга страна трябва да направим така, че екраните и устройствата да помогнат за ученето за образователни цели. Затова ние разработваме платформата дигитална раница, тя ще бъде надградена, ще бъде с повече уроци, които ще се ползват безплатно от учениците", каза Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.
"Този форум изпраща много ясно послание относно необходимостта от тясно сътрудничество между различните органи и представители на националната власт, агенциите, които отговарят за еразъм програмата, частния сектор иноваторите, за да може да има включване на тези технологии в образованието", коментира Антоанета Ангелова-Кръстева, директор на дирекция „Иновации, цифрово образование и международно сътрудничество“ към Европейската комисия.