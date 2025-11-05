Температури от 5° до 16° в сряда

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Облачността ще е предимно значителна, главно в Югоизточна България и планинските райони - със слаби валежи от дъжд. Вятърът в Западна и Централна България ще е слаб, от източната четвърт, временно и ще стихва, в Източна ще е от север-североизток, слаб до умерен.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 11°, в София – около 7°, а максималните - между 10° и 15°, в София - около 12°.

По Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има слаби превалявания. Повече по количество ще са валежите по Южното Черноморие. Ще духа до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще са от 14° до 16°. Температурата на морската вода е от 15° до 18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.

В дните до края на тази седмица ще преобладава облачно време. Ще има и валежи, в различните дни с различни количества и разпределение. Остават и условията за намалена видимост на места в низините и котловините.

Вятърът в четвъртък и петък ще е от изток-североизток, слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна. В събота вятърът ще отслабне, а в неделя в Източна България ще е временно силен, от югозапад.

Температурите ще се повишат, повече в източните райони.

