Връчиха наградата "Гонкур" на френския писател Лоран Мовиние

В парижки ресторант по традиция беше връчена най-престижната френска литературна награда - премията "Гонкур", основана през 1914- та от братята Едмон и Жюл дьо Гонкур. Тазгодишният лауреат е писателят Лоран Мовиние.

Той печели за романа си "Празната къща" - фамилна сага от 750 страници, определена от журито като"фундаментална".

Мовиние е на 58 години, от работнически произход. Книгата му разказва за няколко поколения от едно семейство от началото на 20-ти век в измислено село, което много напомня градчето, в което авторът е израснал.

Паричната стойност на наградата "Гонкур" е символична - 10 евро, но тя е гаранция за немалки хонорари от преиздаване на победителя и негови преводи.