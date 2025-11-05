Товарен самолет се разби в Кентъки: Най-малко 9 са загинали, 11 са ранени

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Част от пострадалите са в болница в тежко състояние

товарен самолет се разби в САЩ в Кентъки
Най-малко 9 са загинали и 11 са ранени, след като товарен самолет се разби в Луивил, щата Кентъки. Част от ранените са в болница в тежко състояние.

Самолетът се е подпалил малко след излитането си в 5.15 ч. следобед местно време от международното летище Мохамед Али, съобщи губернаторът на щата Анди Бешиър.

Няколко промишлени постройки в района избухнаха в пламъци вследствие на катастрофата.

В района са затворени редица пътища, а местните в радиус от 8 км са инструктирани да не напускат сградите, в които се намират.

