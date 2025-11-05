Кой е Зохран Мамдани и какво обеща на Ню Йорк?

Ню Йорк избра нов кмет - демократът-социалист Зохран Мамдани. 34-годишният кандидат с индийски произход има опоненти по целия политически спектър - от съпартийци от Демократическата партия до президента Доналд Тръмп.

Въпреки това изборите в най-големия американски град преминаха при най-високата избирателна активност от над 20 години насам.

По думите на новия кмет на Ню Йорк високият процент гласували опровергава твърденията, че демократите "печелят само избори с ниска избирателна активност". 34-годишният кандидат ще бъде най-либералният кмет на града от поколения насам.

"През последните 12 месеца вие се осмелихте да помечтаете за нещо по-велико. Днес, противно на очакванията, го достигнахме. Бъдещето е в нашите ръце. Приятели, ние повалихме една политическа династия", заяви Зохран Мамдани.

Сред предизборните обещания на новия кмет са увеличаване на данъците за богатите, безплатни градски автобуси и създаване на нов Департамент по обществена безопасност, който да изпраща на терен специалисти по психично здраве вместо полицаи при определени спешни сигнали.

Мамдани е пълен политически опонент на Доналд Тръмп. Американският президент заплаши, че ще спре федералните субсидии за Ню Йорк, ако кандидатът от Демократическата партия спечели кметската надпревара.

Не е ясно дали ще изпълни заканата си, но след победата на Мамдани Тръмп написа в Трут Соушъл краткото "така започваме".

"Ако някой може да покаже на страна, предадена от Доналд Тръмп, как да бъде победен той, то това сме ние – градът, който му даде възход. Единственият начин да изплашите деспот е като развалите условията, от които е тръгнал. Така ще спрем не само Тръмп, ами и следващия! Доналд, знам, че гледаш и имам две думи за теб – "Усили звука!", коментира Зохран Мамдани.

Кандидатурата на Мамдани не беше подкрепена единодушно от демократите - основен претендент за кметския пост беше независимият Андрю Куомо, който загуби номинацията на партията си от Мамдани. Куомо нарича Мамдани "радикално ляв" и го обвинява в идеи, които не само не работят, но и са общественоопасни.

"Това е предупредителен флаг за това, че се движим по опасен път. Думите ни са достатъчно ясни. Те ни чуха. Ще ги държим отговорни", каза още Андрю Куомо, кандидат за кмет на Ню Йорк.

Това са първите големи избори, откакто Доналд Тръмп стана президент. Щатите Вирджиния и Ню Джърси избраха демократи за губернатори. Анализатори наблюдават, че Демократическата партия набира популярност. Американският президент Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че това е, защото той не фигурира на бюлетините.