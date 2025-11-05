11 души загинаха при пожар в дом за възрастни в Босна и Херцеговина

Поне 11 души загинаха и над 35 бяха ранени при пожар в дом за възрастни хора в босненския град Тузла късно снощи.

Пожарът се е разразил малко преди 9 часа вечерта на седмия етаж на сградата. Обитатели на дома казаха пред местни медии, че са чули пукот и са усетили мирис на дим.

От горните етажи започнали да падат отломки. Пожарните служби са евакуирали хората и са потушили огъня за час.

Снимки: БТА

Причините за инцидента се разследват. Сред пострадалите има и пожарникари, полицаи и медицински работници, които са помагали за спасяването на хората в дома.