Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 01:42 мин.

11 души загинаха при пожар в дом за възрастни в Босна и Херцеговина

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Сред пострадалите при пожара са обитатели и служители на дома, както и полицаи, пожарникари и медицински лица

души загинаха пожар дом възрастни босна херцеговина
Снимка: БТА
Поне 11 души загинаха и над 35 бяха ранени при пожар в дом за възрастни хора в босненския град Тузла късно снощи.

Пожарът се е разразил малко преди 9 часа вечерта на седмия етаж на сградата. Обитатели на дома казаха пред местни медии, че са чули пукот и са усетили мирис на дим.

От горните етажи започнали да падат отломки. Пожарните служби са евакуирали хората и са потушили огъня за час.

Снимки: БТА

Причините за инцидента се разследват. Сред пострадалите има и пожарникари, полицаи и медицински работници, които са помагали за спасяването на хората в дома.

#дом за възрастни #Босна и Херцеговина #пожар #инцидент

