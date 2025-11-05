БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цените на горивата - очаква ли се повишение и какви са доставките?

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
"Завършваме един годишен период, от ноември миналата година до ноември тази година, на относителна сигурност и на подчертана тенденция към повишаване на предлагането на петрол и петролни продукти, както и относително намаляване на цените по световните пазари", заяви в "Денят започва" Васил Симов, главен изп. директор на Софийската стокова борса.

По думите му се отчита намалено търсене, основно от Китай, който е най-големият вносител на петрол в света

"По тази причина започва прегрупиране на транспортните фирми към използване на електричеството за придвижване. В сблъсъка на търсенето и предлагането - световната борсова тенденция, сме свидетели на намалението с близо 13% на годишна база", допълни Васил Симов.

#повишение #доставки #цени #Софийска стокова борса #Васил Симов #горива #новини в Метрото

