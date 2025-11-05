Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон.



Полетите бяха пренасочени към околните летища, включително Шарлeроа и Лиеж.

Местни жители съобщиха, че са видели шест дрона в близост до военновъздушната база в град Пер.

На място пристигна полиция и потвърди наличието на два дрона.

Това е първият случай, в който въздушният трафик на летището в Брюксел е прекъснат заради дрон. Подобни инциденти вече се случиха на други места в Европа.