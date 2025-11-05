БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша"

Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане

гледат мярката мъжа помете паркирани коли столичния булевард витоша
Слушай новината

Софийският районен съд ще гледа мярката за неотклонение на мъжа, който преди дни удари 6 паркирани автомобила на столичния булевард "Витоша". Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане.

Срещу 42-годишния мъж са повдигнати обвинения за шофиране след употреба на алкохол и за причиняване на значителни имуществени щети.

В хода на разследването стана ясно, че кръвната проба на обвиняемия е отчела 1,52 промила алкохол. Тепърва автотехническа експертиза ще установява каква е била точната скорост на движение при инцидента.

Според първоначалните данни шофьорът се е движел със скорост по-висока от разрешената за булеварда.

42-годишният мъж е шофирал и преди под въздействието на алкохол.

През 2018 година временно е отнета шофьорската му книжка за същото провинение.

