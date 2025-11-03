БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След като пиян помете 6 коли - как пострадалите ще бъдат обезщетени?

от Елена Николова
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По закон, ако шофьор предизвика катастрофа, е длъжен да остане на място

пиян шофьор помете няколко автомобила центъра софия
Пияният шофьор, помел шест автомобила на столичния булевард „Витоша“ снощи, е привлечен като обвиняем. По информация на „По света и у нас“ 42-годишният Филип Маркулиев, който е бил член на Съвета на директорите на компанията „Автомагистрали“ към регионалното министерство, ще остане в ареста.

Кой обаче ще покрие щетите по автомобилите и какво се случва, когато някой удари паркирания ни автомобил?

По закон, ако шофьор предизвика катастрофа, е длъжен да остане на място, да уведоми полицията или да бъде съставен двустранен констативен протокол.

Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи: „Когато имаме водач, който удари спрели коли и избяга – тогава трябва незабавно да се обърнем към органите на полицията. Тук имаме двойно нарушение – освен ПТП, той е и напуснал мястото, като тогава санкцията е и отнемане на свидетелството за управление на този човек. Много е важно да се реагира в скоростен порядък, за да може "Пътна полиция" по камери или свидетелски показания да установи този нарушител и да го издири. Освен това има следи, които остават от удара – не трябва да се дава възможност тези следи да бъдат заличени.“

Застраховка „Гражданска отговорност“ е задължителна и тя покрива причинените щети на други лица при управление на автомобила след оценка от застрахователя.

Анелия Ангелова, управител на застрахователен брокер: „Задължителна е застраховката „Гражданска отговорност“, която има за цел да компенсира увредените от нас лица при управление на автомобила. А застраховката „Каско“ е доброволна и тя много повече надгражда щетите по автомобила. Първо покрива щетите по нашия автомобил, за разлика от „Гражданската“, която покрива третите лица. Но покрива освен това и природни бедствия, кражба чрез взлом, както и ударени автомобили на паркинг, когато паркираният водач е избягал.“

Оказва се обаче, че обезщетение по „Гражданска отговорност“ може да се получи само ако е установен извършителят.

Анелия Ангелова, управител на застрахователен брокер: „В сайта на Гаранционния фонд по регистрационен номер може да се види действащата полица на виновното лице – на човека, който е увредил автомобилите. След като проверят по регистрационен номер кой е застрахователят, всеки може да поиска оглед от застрахователя, за да претендира обезщетение по „Гражданска отговорност“. Ако имат застраховка „Каско“, препоръчвам да отидат при Каскозастрахователя – той по служебен ред ще претендира по „Гражданската“ на виновното лице и ще обезщети много по-добре потърпевшия, защото има опция да ремонтира автомобила в сервиз или да изплати обезщетение по експертна оценка – както предпочита човек.“

Освен законът и застрахователите са непримирими към водачи, употребили алкохол и наркотици.

Анелия Ангелова, управител на застрахователен брокер: „Застраховката „Гражданска отговорност“ ще работи за потърпевшите, но застрахователят ще претендира изплатените суми към пияния водач. Когато има алкохол и опиати над определените по закона количества, „Каско“-застраховката не работи. Всеки един водач, който плаща автокаско, няма да получи обезщетение.“

А размерът на обезщетението зависи от редица фактори – като степента на щетите, марката и модела на автомобила.

