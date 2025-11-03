БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Чете се за: 01:05 мин.
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

Лагард и Георгиева пристигат в София за конференцията „България на прага на еврозоната"

Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Форумът в резиденция „Бояна" събира водещи фигури от ЕЦБ, МВФ и Европейската комисия

Конференция "България на прага на еврозоната" ще събере утре в резиденция "Бояна" председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева, еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис и редица други представители на европейски институции.

Българският премиер Росен Желязков ще открие форума, в него ще участват и управителят на БНБ Димитър Радев и финансовият министър Теменужка Петкова.

Събитието е част от комуникационната кампания за въвеждането на еврото и ще бъде излъчвано пряко по БНТ 1 от 9 сутринта. Ще чуем изказванията на всички и заключителните пресконференции в новините и в специалното студио на БНТ с водещ Надя Обретенова.

