Една година протести - какво се промени в Сърбия?

В Белград близо 40 души бяха арестувани след сблъсъци пред сръбския парламент. Напрежението избухна, след като Дияна Хърка, майка на един от 16 загинали под рухналата козирка на гарата в Нови Сад, започна гладна стачка. Плътен полицейски кордон раздели снощи нейната палатка от лагера на привържениците на президента Вучич.

Всичко това се случи по-малко от 24 часа след възпоменателните събития по повод годишнината от трагедията на гарата, която предизвика масови протести в цяла Сърбия с искания за борба с корупцията, наказания за виновните и за предсрочни избори. Нашият специален пратеник, Бойко Василев и оператора Михаил Врабчев бяха там до късно снощи и днес и разговаряха с Дияна Хърка.

- БНТ: Госпожо Хърка, как преживяхте тази нощ? - Беше добре. Даже спах, на два етапа. Това беше добре, от 6 до 9 спах много хубаво, докато поставяха палатката – моят нов дом. Така че не чух нищо, чувах ги някъде като през мъгла. Но хубаво си поспах между 6 и 9.

- БНТ: Как оценявате снощните събития? - Беше страшно. Полицията позволи на петима от контрапротестиращите да излязат, да хвърлят пиротехника, бутилки с вода към гражданите. Казах по мегафона, че ако има инциденти и хаос, за това ще е виновна полицията на Република Сърбия. И никой друг! Защото видяхте колко полицейски кордони имаше, а те позволиха на онези да влязат между хората. Това е много страшно, безобразно. - БНТ: Видяхме ви с мегафона. Вие ли сте вече лидерът на това протестно движение? - Така ще излезе. Макар че не исках, ама хората искат да ме послушат. Когато помолих нашите граждани да не отвръщат с бутилките и да се преместят, когато онези хвърлят пиротехника, те ме послушаха. Уважиха моето мнение и това означава много! Не позволихме да ни провокират, да се стигне до инцидент, и благодаря! Народът ни е прекрасен! Наистина сме небесен народ! И ето, когато трябва да се обединим, обединяваме се и то как!

- БНТ: Благодарни ли сте на тези хора, които дойдоха във Ваша подкрепа? - Разбира се! Първо съм благодарна на студентите. Винаги го подчертавам. На средношколците, на нашите ветерани, на байкърите, на народа. Благодарна съм на всички! На цяла Сърбия съм благодарна! И на диаспората, на всички, които ме подкрепят. Наистина мнозина от диаспората ни подкрепят. И им благодаря за всичко.

- БНТ: Можете ли да разберете хората отсреща? - Те работят за пари. Те са платени. А ние правим всичко от любов. Разликата е голяма. Те даже са принудени да бъдат там. От фирмите ги принуждават, поставят им условия. Много ми беше тежко снощи, като чух майките. Айде, мъжете мога да разбера, които ни подвикват оттам. Но майките? Тези жени – кралици! Те най-много ме засегнаха. Снощи поисках да разговарям с тези майки, които ни подвикват оттам. Искам да знам какви и чии майки са те. Да ги питам, как е възможно? Кое ги отвело от другата страна? Това е срамота! Наистина е срам!

- БНТ: Идва буря и дъжд. Ще издържите ли? - Да! - БНТ: Под палатката? - Да. Както всички, така и аз. Не съм родена в дворец. Няма да има проблем!

- БНТ: Реално ли мислите, че могат да се изпълнят Вашите искания? Да се стигне до някакво разрешение? - Натискът върху държавния връх вероятно ще бъде голям. И мисля, че напрежението вече се повиши. След като цялата тази полиция излезе заради мен... след като всички тези хора дойдоха заради мен снощи... Чак ми стана малко смешно – че толкова много полиция се вдигна заради една жена, че се боят от една жена. Не мисля за това дали ще приемат моите искания, или не – това е тяхна работа. Аз стоя твърдо! Благодаря на всички депутати, които ме подкрепят. И много благодаря на моя адвокат, на първо място. Благодаря на Иван Нинич, който дойде с мен и беше с мен. И знам, че е постоянно с мен. Благодаря му!