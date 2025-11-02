БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро...
Чете се за: 17:12 мин.
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград

Бойко Василев от Бойко Василев
Всичко от автора
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Между протестиращите и контрапротестиращите прехвърчаха бомбички и бутилки

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Протести и напрежение в Белград и тази вечер. След вчерашните възпоминания в Нови Сад вниманието се премести пред парламента в сръбската столица. Там е и нашият екип.

Плътен е полицейският кордон, който разделя протестиращите и привържениците на президента Александър Вучич, които са в палатковия лагер на контрапротестиращите. На място е Дияна Хърка, майката, която днес обяви гладна стачка в подкрепа на протестиращите. До нея са членове на Съюза на ветераните и 63-та парашутна бригада, които я охраняват.

Зад полицейския кордон са привържениците на президента Александър Вучич, които имат палатков лагер тук от месеци наред. Той е един от източниците на напрежение в столицата на Сърбия, Белград. Как ще завърши тази нощ не е много ясно. Хората не са се разотишли въпреки призивите на ветераните да запазят спокойствие.

По-рано на площада имаше напрежение. Имаше бомбички, хвърлени от двете страни. Имаше бутилки. Така че за Белград предстои тежка нощ. Напрежението не стихва. От едната страна, едната Сърбия. От другата страна, другата Сърбия. Как ще завърши всичко това е една голяма въпросителна.

#Сърбия #Нови Сад #Белград #протести

