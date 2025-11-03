След втори тур на местните избори управляващите в РСМ затвърдиха победата

Триумф на управляващите в Република Северна Македония и на втория тур на местните избори. ВМРО-ДПМНЕ потвърди победата на втория тур и така вече държи цялата власт в страната.

Местният вот показа и сериозно разместване в лагера на етническите албанци, а разбивката на гласовете е знак за възход на крайната про-руска партия "Левица" в столицата Скопие.

Премиерът Християн Мицкоски пое на тур за овации - първо в Кичево, после и в Брвеница. А новият кмет на Скопие - Орце Георгиевски мина триумфално под арката в столицата.

"Да покажем, че честността и трудът побеждават, че политиката може да има достойно лице и, че Македония може да е пример за съжителство, ред и напредък от Кичево до Скопие, от Битоля до Куманово, от Охрид до Щип, посланието е едно и също", каза Християн Мицкоски, премиер на Република Северна Македония.

След втория тур управляващите добавиха още над 10 кметове и вече имат общо 55. И макар Орце Георгиевски да печели Скопие, гласовете за него не са се увеличили в сравнение с първия тур, а опонентът му Амар Мечинович от Левица има ръст с 30 хиляди гласа повече. Опозиционният Социалдемократически съюз на Македония е едва с 6 кметове. За опозицията този резултат дава знак, че се искат дълбоки промени.

"Тези избори дават ясна пътна карта за СДСМ. Ясен знак е и за мен като председател на партията. Ясно е какви промени трябва да се направят политически и кадрови и следващите дни това ще се случи", коментира Венко Филипче, лидер на СДСМ.

Разместване има и в лагера на етническите албанци. Коалиция Влен има 9 кметове, след като на първия тур Иззет Меджити грабна стратегическия албански квартал "Чаир" в Скопие. Коалицията Национален алианс за интеграция, начело с Али Ахмети, който десетилетия доминираше етническите албанци, остава едва с 4-ма кметове. Това означава пълен колапс на Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети.

"Време е Али Ахмети да подаде оставка и Демократичният съюз за интеграция да се реформира, за да оцелее като партия на политическата сцена", заяви Аднан Азизи, ръководител на предизборния щаб на коалиция "ВЛЕН". "Резултатите за някои общини не са отражение на реалната воля на гражданите, а последица от неконституционните коалиции и временни споразумения, които по същество са нарушили духа на демократичната раса. Тези изкуствени сливания могат да донесат краткосрочни победи на хартия, но ще имат сериозни последици за напредъка и постиженията досега на местно ниво, но особено на национално ниво", каза Али Ахмети, лидер на ДСИ.

Днес премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски пътува за срещи в Брюксел, но откакто дойде на власт той ясно показа, че няма намерение да извърши необходимите промени в конституцията, с които се включват и българите и така да отвори пътя към преговорите за еврочленство.