Пускат парното в София във вторник
Пускат парното в София във вторник

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Това съобщиха от "Топлофикация"

От утре, 4 ноември, "Топлофикация София" започва поетапното общо пускане на отоплението в София.

Според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни, предстои захлаждане и понижение на максималните температури, съобщават от дружеството.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

От "Топлофикация София" напомнят, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

