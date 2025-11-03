Пускат парното в София във вторник

От утре, 4 ноември, "Топлофикация София" започва поетапното общо пускане на отоплението в София.

Според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни, предстои захлаждане и понижение на максималните температури, съобщават от дружеството.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

От "Топлофикация София" напомнят, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.