ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Борислав Гуцанов: НОИ вероятно ще приеме вдигането на осигурителната вноска

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пенсиите ще се увеличат по "швейцарското правило", увери министърът

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Социалният министър Борислав Гуцанов съобщи, че предлаганото увеличение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта най-вероятно ще бъде прието от Надзорния съвет на НОИ. Той направи коментар пред журналисти преди началото на заседанието на Надзорния съвет.

Няма промяна в други параметри на бюджета на общественото осигуряване. Пенсиите ще се осъвременят от 1 юли по "швейцарското правило" - между 7 и 8 процента. На по-късен етап ще се изчисли точният процент.

#министър на труда и социалната политика #Борислав Гуцанов #НОИ #пенсии

