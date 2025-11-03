Борислав Гуцанов: НОИ вероятно ще приеме вдигането на осигурителната вноска

Социалният министър Борислав Гуцанов съобщи, че предлаганото увеличение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта най-вероятно ще бъде прието от Надзорния съвет на НОИ. Той направи коментар пред журналисти преди началото на заседанието на Надзорния съвет.

Няма промяна в други параметри на бюджета на общественото осигуряване. Пенсиите ще се осъвременят от 1 юли по "швейцарското правило" - между 7 и 8 процента. На по-късен етап ще се изчисли точният процент.