Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

Напрежението в Белград остава високо

Бойко Василев от Бойко Василев
Всичко от автора
Чете се за: 05:00 мин.
По света
След сблъсъци снощи между протестиращи и полиция бяха арестувани почти 40 души

напрежението белград остава високо
Остава високо напрежението пред парламента в сръбската столица Белград. След сблъсъци снощи между протестиращи и полиция бяха арестувани почти 40 души. И днес пред Скупщината двата лагера - "за" и "против" президента Александър Вучич мерят сили - чий глас ще бъде чут.

Една майка, изгубила сина си при трагедията в Нови Сад преди година, се изправи сама срещу властта и се превърна в символичен лидер на протестното движение срещу корупцията. С нея ни срещат специалните ни пратеници Бойко Василев и операторът Михаил Врабчев.

Гладуващата майка е тук, пред парламента, пазят я ветерани от войните, техният командир Ненад Станич е плътно до нея. Разказа, че е прекарала нощта добре, даже е поспала от 6 до 9 под навеса. И благодари на всички, които застанаха до нея и я подкрепиха сред напрежението и сблъсъците.

"Беше страшно. Полицията позволи на петима от онези да излязат, да хвърлят пиротехника, бутилки с вода към гражданите. Казах по мегафона, че ако има инциденти и хаос, за това е виновна полицията на Република Сърбия", каза Дияна Хърка.

Пред сръбския парламент полицията стои в кордон между протестиращите и контрапротестиращите, подкрепящи президента Александър Вучич. Миналата нощ напрежението ескалира, полетяха бомбички, бутилки и звучни сръбски обиди. От палатковия лагер на контрапротестиращите пускаха силна музика с народни и патриотични песни. Протестиращите отговориха с химна.

"Цялото насилие досега беше от властта. Опозиционните хора тук - не! Има внедрени провокатори, които инсценират насилие. Така е и сега. Ние дойдохме само да подкрепим една майка, която загуби сина си", коментира Милан Пернат, Движение на обединените фантоми – PUF.

"Аз съм баба с три деца и три внучета. И не мога да се погледна утре в огледалото, ако не бях дошла тук. Хора! Не виждате ли какво ни се случва? Опитват да ни управляват престъпници и убийци! Това е голямо послание за целия свят! Помогнете ни! Задушаваме се", заяви Татяна Богданович, възпитателка в детска градина.

БНТ: Видяхме ви с мегафона. Вие ли сте вече лидерът на това протестно движение?

"Така ще излезе. Макар че не исках, ама хората искат да ме послушат. Когато помолих нашите граждани да не отвръщат с бутилките и да се преместят, когато онези хвърлят пиротехника, те ме послушаха. Не позволихме да ни провокират, да се стигне до инцидент, и благодаря! Народът ни е прекрасен! Наистина сме небесен народ! И ето, когато трябва да се обединим, обединяваме се и то как.

БНТ: Можете ли да разберете хората отсреща?

"Ами те работят за пари. Те са платени. А ние правим всичко от любов. Разликата е голяма. Много ми беше тежко снощи, като чух майките. Айде, мъжете мога да разбера, които ни подвикват оттам. Но майките? Тези жени – кралици! Те най-много ме засегнаха. Снощи поисках да разговарям с тези майки, които ни подвикват оттам. Искам да знам какви и чии майки са те", каза Дияна Хърка.

Снощи президентът Александър Вучич се включи на живо по телевизията и нарече протестиращите “страхливци”. Митингът им в Нови Сад се бил провалил и затова ескалирали. Над 40 души бяха арестувани, сред тях баскетболистът Владимир Щимац.

БНТ:Идва буря и дъжд. Ще издържите ли под палатката?

"Да, както всички, така и аз. Не съм родена в дворец", коментира Дияна Хърка.

Гладната стачка на Дияна Хърка ще усили натиска върху властта. Тя самата разбира това. И добавя, че покойният ѝ син и другите жертви на падналата козирка пазят отгоре.

"Те са горди с нас всички. Те са нашите ангели. Те бдят над нас и няма да позволят да ни се случи нещо лошо", заяви Дияна Хърка.

#гладуваща майка #Сърбия #Белград

