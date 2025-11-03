ЕК е в контакт с властите в България: Анализира се продажбата на "Лукойл"

Европейската комисия е в контакт с властите в България и в останалите страни-членки, за да направи оценка на последствията от продажбата на международните активи на “Лукойл” на мултинационалната кампания за търговия със суровини “Гънвор”. Говорител на Комисията коментира, че засега институцията прави анализ дали е необходимо да се предприемат някакви действия в бъдеще.

Олоф Гил - говорител на ЕК: “В наш интерес е да разберем какво ще е цялостното въздействие от това предложение за продажба и затова сме в контакт с всички наши държави-членки, за да разберем какви ще са последствията и дали трябва да бъдат предприети следващи стъпки. Анализираме точно това в момента, сега се намираме във фазата на анализа”.