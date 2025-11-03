БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Чете се за: 01:05 мин.
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕК е в контакт с властите в България: Анализира се продажбата на "Лукойл"

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Засега институцията прави анализ дали е необходимо да се предприемат някакви действия в бъдеще

лукойл продава чуждестранните активи гънвор рафинерията бургас част офертата сделката
Слушай новината

Европейската комисия е в контакт с властите в България и в останалите страни-членки, за да направи оценка на последствията от продажбата на международните активи на “Лукойл” на мултинационалната кампания за търговия със суровини “Гънвор”. Говорител на Комисията коментира, че засега институцията прави анализ дали е необходимо да се предприемат някакви действия в бъдеще.

Олоф Гил - говорител на ЕК: “В наш интерес е да разберем какво ще е цялостното въздействие от това предложение за продажба и затова сме в контакт с всички наши държави-членки, за да разберем какви ще са последствията и дали трябва да бъдат предприети следващи стъпки. Анализираме точно това в момента, сега се намираме във фазата на анализа”.

#"Лукойл" #ЕК

Последвайте ни

ТОП 24

Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
1
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински
2
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински
Над 360 000 българи работят след пенсия
3
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
4
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
5
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
6
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Европа

Трима работници бяха ранени при рухване на историческа кула в Рим
Трима работници бяха ранени при рухване на историческа кула в Рим
Битката за Покровск се ожесточава Битката за Покровск се ожесточава
Чете се за: 03:22 мин.
Полицията в Берлин арестува мъж, заподозрян в планирането на джихадистка атака Полицията в Берлин арестува мъж, заподозрян в планирането на джихадистка атака
Чете се за: 00:50 мин.
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
7272
Чете се за: 03:00 мин.
Петима души загинаха след лавина в италианските Алпи Петима души загинаха след лавина в италианските Алпи
Чете се за: 00:42 мин.
Разследването на обира в Лувъра: Още двама души са с повдигнати обвинения Разследването на обира в Лувъра: Още двама души са с повдигнати обвинения
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пускат парното в София във вторник Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Една година протести - какво се промени в Сърбия? Една година протести - какво се промени в Сърбия?
Чете се за: 06:10 мин.
По света
След гонка: Пиян и дрогиран шофьор удари полицейска патрулка След гонка: Пиян и дрогиран шофьор удари полицейска патрулка
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Над 360 000 българи работят след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
След втори тур на местните избори управляващите в РСМ затвърдиха...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ