В сезона на туршиите: Цените на зеленчуците падат

Вече сме в сезона на туршиите. Пазарите в страната предлагат разнообразие от продукти - зеле, карфиол и корнишони. Според търговци от Благоевград тази година се отчита спад в цените, а интересът към зимнината остава стабилен.

Зелето, един от най-търсените продукти сега за направата кисело зеле, тази година отбелязва спад. Миналата година се продаваше по около 1.40 лв., а сега върви между 1.00 и 1.20 лв. за килограм, на места и за един лев.

На места, особено в големите търговски вериги, цената достига 2 лева за килограм, но хората масово предпочитат да пазаруват на откритите пазари.

Карфиолът задържа миналогодишната си цена от 1.60 за килограм.

Една от клиентките на пазара обяснява, че се доверява на родното производство от пазара:

„От пазара... мисля, че е по-чисто и българско производство. Купувате кисели краставички, за туршия ли? Да, правя бърза туршия – краставички, зеле, моркови и зелени домати, всичко накуп в буркани...искам да е истинско“.

Търговците обаче уверяват, че сезонът е в разгара си: