БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази

В мотивите към ветото президентът изтъква, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо

живо президентът румен радев коментар актуални политически теми
Слушай новината

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 24 октомври т.г. Закон за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.

Посредством закона са въведени специфични условия за извършването на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, с някои движими вещи и с дружествени дялове и акции от капитала на четири фирми, контролирани от компанията „Лукойл“. Такива сделки ще може да се извършват само след решение на Министерския съвет, което от своя страна е обусловено от положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

В мотивите към ветото президентът изтъква, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо. Министерският съвет е компетентният орган, който ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната и осигурява обществения ред и националната сигурност. ДАНС, от друга страна, е специализиран орган към Министерския съвет и агенцията не може посредством свои становища да задължава Министерския съвет да взема едни или други решения. В противен случай се създава положение, при което Министерският съвет не може самостоятелно да упражни свое конституционно правомощие. Това само по себе си е несъвместимо с логиката на функциониране на структурите на изпълнителната власт.

Още повече, че по глава Шеста от Закона за насърчаване на инвестициите вече има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност. В тази процедура се отчита не само становището на ДАНС по евентуални сделки, но също така и становището на Държавна агенция „Разузнаване“, както и на редица други държавни органи.

Налагането на допълнителни условия за конкретно определени фирми не е съобразено и с изискванията на правото на Европейския съюз и противоречи както на буквата, така и на смисъла на Закона за нормативните актове.

#президента Румен Радев #Закон за инвестициите #вето

Последвайте ни

ТОП 24

2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
1
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
2
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
3
Скача таксата за издаване на лична карта
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
4
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел
5
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
6
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Политика

Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
НА ЖИВО: Заседание на парламента: Какво включва седмичната програма на депутатите? НА ЖИВО: Заседание на парламента: Какво включва седмичната програма на депутатите?
Чете се за: 01:12 мин.
Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г. Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 01:40 мин.
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
Чете се за: 04:52 мин.
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР) България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
Чете се за: 06:30 мин.
Българските евромонети - къде и как се секат? Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.

Водещи новини

Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша" Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
Чете се за: 03:55 мин.
Общество
Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Товарен самолет се разби в Кентъки: Най-малко 7 са загинали, 11 са...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ