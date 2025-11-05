Козмин Моци: С една победа или с една добра игра можем да си вдигнем настроението в отбора, което винаги ще е за добро

Техническият директор на Лудогорец – Козмин Моци, говори пред медиите преди заминаването на „орлите“ за Будапеща. В унгарската столица българският шампион излиза срещу Ференцварош в мач от основната фаза на Лига Европа.

Моци изрази надежда, че разрадчани могат да си тръгнат с актив от унгарската столица.

"Винаги има нужда от добри резултати, за да се вдигне настроението, самочувствието. Сигурен съм, че ще има битка утре, има и малък реванш от последния мач там. Така че аз съм сигурен, че поне ще се опитаме и ще се бориме. Надявам се утре да си тръгнем от Будапеща с точка или с точки", заяви Моци.

Той говори и за шампионската битка у нас, като изрази мнение, че отборът му ще триумфира за 15-и пореден път с титлата в Първа лига.

"Не сме в най-добрата форма. Обаче искам да покажем характер и да покажем, че може и по трудния начин да станем отново шампиони, не само с лекота", обясни ръководителят.

На въпрос водят ли се преговори за нов треньор, Моци отговори:

"Както знаете нямаме точно един човек, обаче търсим в този момент. Не искам много да говоря, както съм казвал и преди и в момента, когато има нещо на сто процента ще ви кажем. Не искам да говоря от уважение към сегашния треньор и да останем спокойно да се подготвим мача за утре."

Козмин Моци обясни още, че утрешният мач не е по-важен от останалите.

"Важен е като всички други останали. С една победа или с една добра игра можем да си вдигнем настроението в отбора, което винаги ще е за добро", каза техническият директор на Лудогорец.

