Лудогорец отпътува за гостуването си на Ференцварош в търсене на нов успех в Лига Европа

Лудогорец ще опита да прекъсне серията си от две поредни загуби в Лига Европа. Отборът излетя за Будапеща, където в четвъртък, 6 ноември, гостува на Ференцварош в четвъртия кръг от основната фаза.

Двубоят е първи за Лудогорец в Европа под ръководството на временния наставник Тодор Живондов. Без Бернард Текпетей, но със завърналите се в състава Педро Нареси и Агибу Камара тимът потегли за Унгария за едно от най-важните си гостувания през сезона.

Двубоят се явява и шанс за реванш за българския шампион след отпадането от унгарския първенец в квалификациите за Шампионската лига по-рано през годината.

"Винаги има нужда от добри резултати, за да се вдигне настроението си и самочувствието си. Момчетата имат да вземат реванш от последния мач там. Сигурен съм, че ще се борим за точки. Не сме в най-добрата форма, но искаме да покажем характер. Можем отново да станем шампион и по трудния начин", заяви техническият директор на Лудогорец Козмин Моци.

Лудогорец ще проведе и официалната си тренировка тази вечер на "Групама Арена" от 20:00 часа българско време.



Вижте целия материал във видеото.