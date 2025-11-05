БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

Лудогорец отпътува за гостуването си на Ференцварош в търсене на нов успех в Лига Европа

Моника Симеонова
Двубоят е в четвъртък, 6 ноември, от 22:00 часа.

лудогорец отпътува гостуването ференцварош търсене нов успех лига европа
Снимка: Startphoto.bg
Лудогорец ще опита да прекъсне серията си от две поредни загуби в Лига Европа. Отборът излетя за Будапеща, където в четвъртък, 6 ноември, гостува на Ференцварош в четвъртия кръг от основната фаза.

Двубоят е първи за Лудогорец в Европа под ръководството на временния наставник Тодор Живондов. Без Бернард Текпетей, но със завърналите се в състава Педро Нареси и Агибу Камара тимът потегли за Унгария за едно от най-важните си гостувания през сезона.

Двубоят се явява и шанс за реванш за българския шампион след отпадането от унгарския първенец в квалификациите за Шампионската лига по-рано през годината.

"Винаги има нужда от добри резултати, за да се вдигне настроението си и самочувствието си. Момчетата имат да вземат реванш от последния мач там. Сигурен съм, че ще се борим за точки. Не сме в най-добрата форма, но искаме да покажем характер. Можем отново да станем шампион и по трудния начин", заяви техническият директор на Лудогорец Козмин Моци.

Лудогорец ще проведе и официалната си тренировка тази вечер на "Групама Арена" от 20:00 часа българско време.

Вижте целия материал във видеото.

Козмин Моци: С една победа или с една добра игра можем да си вдигнем настроението в отбора, което винаги ще е за добро
Козмин Моци: С една победа или с една добра игра можем да си вдигнем настроението в отбора, което винаги ще е за добро
Лудогорец се изправя утре вечер срещу Ференцварош в мач от...
Чете се за: 02:12 мин.
