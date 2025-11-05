БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
10:49, 05.11.2025
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
10:26, 05.11.2025 (обновена)
Чете се за: 03:20 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 05.11.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 05.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:18, 05.11.2025
Даниел Боримиров: Ще подходим сериозно срещу Витоша Бистрица, но...
12:16, 05.11.2025
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
12:12, 05.11.2025
ГЕРБ обмисля нови законови промени във връзка с "Лукойл"
12:07, 05.11.2025
Политически реакции за план-сметката на Бюджет 2026
11:48, 05.11.2025
Кой е Зохран Мамдани и какво обеща на Ню Йорк?
11:29, 05.11.2025
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
11:13, 05.11.2025
Тайфунът „Калмаеги“ опустоши Филипините –...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
3
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
4
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
5
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
6
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията,...
Реклама
Най-четени
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
6
Напусна ни Иван Тенев
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 05.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 04.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 04.11.2025
Спортни новини 04.11.2025 г., 12:30 ч.
12:30, 04.11.2025
Спортни новини 04.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 04.11.2025
Жените в спорта в Царство България в предаването "История.BG"
23:00, 03.11.2025
Чете се за: 00:40 мин.
Спортни новини 03.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 03.11.2025
Реклама
Водещи новини
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул....
13:53, 05.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
12:27, 05.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
10:21, 05.11.2025 (обновена)
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
12:19, 05.11.2025
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
10:30, 05.11.2025
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
12:16, 05.11.2025
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
11:29, 05.11.2025 (обновена)
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
12:30, 05.11.2025
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ