Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 01:42 мин.

Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пеевски донесе нови снимки на Бойко Рашков в кулоарите на парламента

делян пеевски
Делян Пеевски донесе нови снимки на Бойко Рашков в кулоарите на парламента. След като миналата седмица обвини депутата от ПП-ДБ във връзки с човек, свързан с изборния скандал в Пазарджик, днес лидерът на "ДПС - Ново начало" заяви, че ще го разобличи напълно. От "Продължаваме промяната" отрекоха обвиненията.

Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало": "Този навес къде се каза, че е от сатрапа Рашков? На кръстовището. Кръстовището в Пазарджик, нали така, не бъркаме? Ето го къде е навесът. Къде е навесът, колеги? В Хасково, улица "Стара планина". Лъжливият сатрап Рашков отново излъга, гърчи се тука при вас хванат на местопрестъплението като червей, заедно с момичето с пеньоара се гърчиха тук. Ще ги разкривам докрай. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма."

Асен Василев, ПП-ДБ: "Пеевски тук може да се появи с всякакви снимки, вече изкуственият интелект много добре работи, ще го покаже Бойко Рашков и на Марс."

#снимки #бойко рашков #делян пеевски

