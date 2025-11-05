Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там

Задочен спор между Бойко Борисов и Асен Василев за санкциите по закона "Магнитски".

Лидерът на ГЕРБ заяви, че рестрикциите спрямо Делян Пеевски са несправедливи и е лобирал за изваждането на всички българи, които са попаднали неоснователно в санкционния режим.

"Аз говоря за всички българи, които попаднаха под санкции несправедливо. И за Манолев съм говорил. Аз участвах в налагането на санкции. Бях в посолството, когато се налагаха санкциите. Смятам, че Делян Пеевски е попаднал несправедливо там. Убеден съм, че Пеевски не е продавал паспорти. По тези теми сме говорили многократно в моя кабинет с Кирил Петков, Христо Иванов и Асен Василев - как да се махнат санкциите на Делян Пеевски. Съдействаха многократно тогава", заяви Бойко Борисов.

"Това е абсолютна лъжа, единственото, което аз съм правил е, когато те бяха наложени 2021 година предложих решение на Министерския съвет, с което санкциите бяха разширени, за да се запази българската финансова система. Абсолютно справедливи са санкциите и България е единствената страна, в която лица по "Магнитски" не са разследвани и осъдени", коментира Асен Василев.



