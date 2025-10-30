БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
"20 години чакахме този момент": Големият...
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Депутатите отхвърлиха предложение за ограничаване на достъпа до власт на санкционирани по "Магнитски"

от БНТ , Източник: БТА
У нас
Законопроектът беше предложен от "Възраждане" за допълнение на Изборния кодекс

парламентът отхвърли предложението санкционирани bdquoмагнитскиldquo заемат държавни местни партийни длъжности
Снимка: БТА
Парламентът отхвърли законопроекта на "Възраждане" за допълнение на Изборния кодекс, с който се предлагаше да се забрани на санкционирани по закона "Магнитски" да заемат държавни, местни и партийни длъжности в България. Промените не бяха приети на първо четене в пленарната зала и при прегласуването с 68 гласа "за", 110 "против" и 19 "въздържал се".

Прегласуването беше поискано от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов с мотива, че има четирима души от "Демократична България", които са гласували в защита на Пеевски и ги призова да си спестят излагацията и да не участват в повторното гласуване на законопроекта.

При прегласуването промените подкрепиха отново 10 депутати от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България", а четирима от групата бяха "против". За измененията гласуваха също от "Възраждане", Алианс за права и свободи, МЕЧ и "Величие". ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", 14 от "БСП - Обединена левица" и трима нечленуващи в група бяха против. "Има такъв народ" се въздържаха, както и двама депутати от БСП.

Законопроектът на "Възраждане" предвиждаше въвеждането на нов критерий за заемане на изборни и назначаеми длъжности - липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни органи.

#ПП "Възраждане" #Магнитски #Парламент

След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
Шефовете на ДАР и ДАТО ще се избират от Народното събрание Шефовете на ДАР и ДАТО ще се избират от Народното събрание
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
