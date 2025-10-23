БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява

У нас
Интересът им води към шкафчета, пачки и офшорки, заяви президентът

Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Снимка: БТА
Очаквам да вземем всички мерки така, че да няма криза на горивата в България, това заяви президентът Румен Радев. Ескалацията е налице, каза държавният глава.

"Аз отдавна съм го казал. Всеки ден продължаване на тази война ще води до ескалация във всички останали сфери".

Голямата задача пред правителството е "да направи така, че да няма криза на горивата и да не се вдигат цените". По думите на Радев държавата не е игра на колички.

"След като не успяха да блокират дейността на президентската институция, аз благодаря на нашите служители. Те ни поднасят данайски дарове, за да я компрометират".

Президентът благодари и на журналистите за огромния интерес към неговата съпруга. Той е толкова голям, допълни той, че "тя ви осъди за множеството клевети и лъжи по неин адрес".

"Такова БМВ се ползва от една друга Десислава, но не моята".

Тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони, допълни Радев.

Защо се возят на бронирани автомобили, попита той.

"Защо се возят на чисто новите бронирани автомобили Пеевски и Борисов? Които се полагат на премиера и на председателя на НС. Тези хора направиха абсолютен цирк днес и всъщност в цялата си същност на управление не се водят от закона, а единствено и само от личен интерес. А този личен интерес не води към благосъстояние на хората. Той води към шкафчета, към пачки, офшорки, имоти в чужбина. И все неща, които ние не знаем, но се надявам някой ден да узнаем".

Вчера бе официализирана коалиция "Магнитски", заяви президентът. "Пеевски управлява, Борисов изпълнява", допълни той.

Тази управленска колаборация не може да трае дълго, защото по думите му "тя поставя българите, включително членовете на ГЕРБ и самия Борисов, на произвола на прищевките на един човек", завърши Радев.

