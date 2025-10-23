БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сдружението "Левски на левскарите" сигнализира за липса на прозрачност в управлението на клуба и поиска ясна визия за стадиона и първия отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
Български футбол
Запази
Сдружението "Левски на левскарите" сигнализира за липса на прозрачност в управлението на клуба и поиска ясна визия за стадиона и първия отбор
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Представители на Сдружение "Левски на левскарите" обявиха на нарочна пресконференция, че в управлението на "любимия" им клуб липсва прозрачност, липсва ясна стратегия, а основните приоритети – нов стадион и изграждането на силен отбор за европейски постижения, са само на думи.

Те поискаха да се разбере на какво основание не само не се обсъждат офертите от потенциални инвеститори, желаещи да придобият акции в Левски, но и информация за преговорите не се предоставя.

По време на срещата на Димитър Костадинов, Никола Бушняков, Момчил Лазаров и Петър Димитров с медиите, на сайта на Левски се появи официално изявление на собственика Наско Сираков, в което той признава за водени преговори с компанията "Спорт Републик".

"Измина повече от година от обещанието, че изграждането на нов стадион е в напреднала фаза. Бяха изхарчени повече от 600 хиляди лева за предпроектни проучвания, които няма да бъдат от полза. Това ни беше казано на извънредното Общо събрание в началото на месец март, което предизвикахме ние. Също така нямаме отговор за това има дългосрочен план. Когато го попитахме не е ли нормално Левски да работи по поне визия за 5 години, ни беше казано, че договорът със спонсора е за още година и седем месеца. Не знаем също така дали е подновен или ще се подновява", заяви председателят на Сдружението “Левски на левскарите” Димитър Костадинов.

"Знаем, че не е това най-добрият начин, за да има комуникация, но явно така ще бъде с това управление и с този мажоритарен собственик. Критериите са доста занижени, а хората вече приемат за нормално дълги периоди без титла, без купа, без успешно европейско представяне. За нас всеки сезон без трофей и всеки сезон без участие в груповата фаза на европейските турнири е провален сезон“, каза още Костадинов.

Лидерът на организацията допълни, че след като не само тази оферта е отказана, а и други такива, явно управителното тяло на Левски има или очаква по-добра и по-силна финансова подкрепа.

"Сираков никога не е бил спасител, а просто пазител на акциите, което се случи след гласуване във фейсбук. Сами разбирате колко абсурдно звучи това. Колкото по-дълги текстове четете от Левски, толкова повече нищо не пише в тях. Преговорите с Шолак не се получиха, стадионът, футболистите в школата седят на пейката и влизат за по 10 минути. За стадиона научихме подробности от политик и след протеста ни пред Столична община. Специално за преговорите със "Спорт Републик" и до днес не знаем защо те не се увенчаха с успех", каза от своя страна заместник-председателят на Сдружението Никола Бушняков.

Също така от Сдружението подчертаха, че Сираков се радва на значителен медиен комфорт и въпросите, които те задават, трябва да идват от медиите.

Адвокат Момчил Лазаров пък даде за пример азербайджанския Карабах, който вече играе с успех в Шампионската лига, трупа точки и почти сигурно ще продължи и на пролет в най-комерсиалния турнир на УЕФА. И предположи, че едва ли това е станало без план за работа за години напред.

"В момента резултатите пазят ръководството и всеки си мисли, че всичко в Левски е наред, а всъщност нищо не е наред. Искам собственикът да излезе и да каже какво става със стадиона и визията му за следващия сезон", допълни популярният "син" фен Петър Димитров. Той също така изрази несъгласието си с работата на Климент Йончев от медийния отдел, който реално работел едно нещо – да лъска имиджа на ръководството.

Накрая имаше въпроси и за новия договор на треньора Хулио Веласкес. Те очаквали при обявяването на удълженото споразумение да бъде посочено и какви цели му се поставят, както и кога трябва да бъдат изпълнени.

Вижте репортажа във видеото!

Свързани статии:

Сираков: Към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на Левски
Сираков: Към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на Левски
Мажоритарният собственик на "сините" заяви, че клубът е готов да...
Чете се за: 07:12 мин.
#Сдружение "Левски на левскарите" #наско сираков #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
1
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
2
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
3
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
4
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Сигнал за пукнатини в столично училище
5
Сигнал за пукнатини в столично училище
Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите
6
Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Видео

Спортни новини 23.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 23.10.2025 г., 12:25 ч.
Гледайте Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата" на 26 октомври по БНТ 1 Гледайте Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата" на 26 октомври по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
Сираков: Към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на Левски Сираков: Към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на Левски
Чете се за: 07:12 мин.
За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на препятствия, пряко по БНТ 3 За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на препятствия, пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:22 мин.
Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите
Чете се за: 01:15 мин.
Адам Биелицки, алпинистът, изкачил едни от най-предизвикателните върхове на планетата Адам Биелицки, алпинистът, изкачил едни от най-предизвикателните върхове на планетата
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл" Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в...
Чете се за: 04:45 мин.
Европа
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи
Чете се за: 00:35 мин.
Европа
Опасно ветровито време през нощта и утре
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ