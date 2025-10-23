Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски

Рафинерията в Бургас попада под санкциите, които Вашингтон наложи на руската компания “Лукойл”. Това съобщи в Брюксел премиерът Росен Желязков преди началото на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз. Според Желязков българското правителство има по-малко от месец, за да реши какво ще бъде бъдещето на рафинерията в Бургас. Европейските лидери обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента на страната Володимир Зеленски.

Росен Желязков, министър-председател на България: "Лукойл" - Бургас - рафинерията е част от системата на "Лукоил" - Русия. Част е, защото се приближава косвено, повече от 50% от руския "Лукойл". Така рафинерията попада под този санкционен режим. По смисъла на генералната лицензия, която е издадена като уточнение на прилагането на санкции. До 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими транзакции и трансфери. Така че ние имаме 1 месец, в който трябва да направим генералното решение - как да подходим като държава спрямо рафинерията - заедно, разбира се, с рафинерията и нейния мениджмънт. Искам веднага да кажа - това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти."

Антониу Коща, председател на Европейския съвет: "Скъпи, Володимир, като страна - бъдещ член на Европейския съюз, съм много щастлив, че вие сте тук. Първото послание, независимо от големите очаквания, създадени от инициативите на президента Тръмп, вече е ясно, че тези намерения не бяха приети с добра воля от президента Путин. И Русия усилва ударите. Увеличава ударите сруще цивилни и гражданска инфраструктура. И това означава, че ние трябва да продължим да ви подкрепяме в вашата борба за справедлив мир. Ние ще продължим да подкрепяме Украйна, колко е необходимо. И днес ще вземем политическото решение, за да гарантираме вашите финансовите нужди."