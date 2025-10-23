Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за ДАНС

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху Закона за Държавна агенция национална сигурност (ДАНС). Така председателят на агенцията ще се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, вместо да се назначава с указ на президента.

Също така той ще има трима заместници вместо двама. Промените бяха подкрепени повторно на второ четене с 127 гласа “за”. 92 депутати гласуваха против, а един "въздържал се". По-рано този месец, президентът наложи вето с мотива, че промените премахват гаранциите и че назначенията няма да са политизирани.