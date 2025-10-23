БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за ДАНС

bnt avatar logo от Елена Николова
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Промените предвиждат председателят на агенцията да се избира от НС

отхвърлиха ветото президента закона данс
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху Закона за Държавна агенция национална сигурност (ДАНС). Така председателят на агенцията ще се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, вместо да се назначава с указ на президента.

Също така той ще има трима заместници вместо двама. Промените бяха подкрепени повторно на второ четене с 127 гласа “за”. 92 депутати гласуваха против, а един "въздържал се". По-рано този месец, президентът наложи вето с мотива, че промените премахват гаранциите и че назначенията няма да са политизирани.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "След година, когато президентът се казва друго яче и е представител на друга формация, дали няма да се стигне до промяна в Закона?

Не , няма да се стигне. Така трябва да бъде - парламентарна република."

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Ние не подкрепяме тази промяна, тя е изцяло в интерес на това да си инсталира някой негов председател - дали ще е Деньо Денев или Антон Славчев предстои да проверим. Но единият от аргументите, който управляващите иизтъкват - то трябва да има титуляр, за да сме по-сериозни пред нашите партньори, представяте ли си колко сериозно ще изглеждаме пред САЩ ако сложим човек санкциониран по Магнитски? Те ще спрат да ни споделят, каквато и да е информация."

Костадин Костадинов, "Възраждане": "В този законопроект става въпрос за поредния закон, който ние правим за определен човек. Този човек се казва Деню Денев, който е човек на Пеевски и който ще изпълнява негови заповеди - това е истината. Естествено е в този случай ние да гласуваме против тази поправка, естествено е и вече сме направили съответното искане до КС."

Николай Радулов, МЕЧ: "Затваряме всичко в НС и стигаме до куриоза избраният от НС орган, който е политически да предлага на НС председател на ДАНС, което го прави автоматично политическа фигура. Дайте да променим законите и да направим политически кабинети и така всичко ще е мирно и тихо."

#НС #вето #ДАНС

