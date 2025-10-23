Андрей Цеков: ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС

ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС. Това каза в "Денят започва" депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Андрей Цеков. Той коментира ротациите в парламента, влиянието на ГЕРБ и ДПС, съдебната реформа и европейските проверки върху правосъдието у нас.

„Последната седмица е логичен завършек на процес, който има дългогодишна история. Видяхме официализиране на участието на ДПС в управлението, факт, който присъства непрекъснато през последните 12-13 години“, коментира в „Денят започва“ Андрей Цеков от ПП-ДБ.

Той обясни, че опитите на Борисов за формализиране на властта чрез включването на ДПС са били видими още с ротационното управление.

„Това беше опит на Борисов да осветли управлението, връщайки се на министър-председателския пост с министри от "ДПС – Ново начало". Но за ДПС няма никаква изгода да участват официално – те ползват лицето на заем, а ГЕРБ е просто фасадата“, обясни Цеков.

По думите му те не влизат официално във властта явно, защото ползват всичките предимства на властта.

„За „ДПС - Ново начало“ няма никаква изгода да участва във властта, по-скоро би било негатив да участва официално във властта. Те ползват лицето назаем на ГЕРБ", заяви депутатът от ПП-ДБ.

Цеков подчерта ролята на опозицията:

„Работата на опозицията е да осветлява явленията, които се случват в сенките на завладяната държава. Насочването на прожекторите към тази система е най-сигурният начин да се сложи началото на нейния край“, коментира още Цеков. „Аз не мисля, че някой може да изпере човек, който толкова силно се е сраснал с държавата. В сглобката Делян Пеевски се появи благодарение на ГЕРБ, които се оказа, че не могат да формират самостоятелна политическа воля без санкцията на Пеевски", изтъкна депутатът.

Той подчерта, че целта на ПП-ДБ тогава е била да се сложи начало начало на дългоотлагатаната съдебна реформа.

Цеков каза, че има сериозни забележки по отношение на работата на Наталия Киселова. Кометнира и идеята за ротация на председателското място на Народното събрание.