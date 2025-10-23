БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Цеков: ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази
андрей цеков
Слушай новината

ГЕРБ е фасада на управлението на ДПС. Това каза в "Денят започва" депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Андрей Цеков. Той коментира ротациите в парламента, влиянието на ГЕРБ и ДПС, съдебната реформа и европейските проверки върху правосъдието у нас.

„Последната седмица е логичен завършек на процес, който има дългогодишна история. Видяхме официализиране на участието на ДПС в управлението, факт, който присъства непрекъснато през последните 12-13 години“, коментира в „Денят започва“ Андрей Цеков от ПП-ДБ.

Той обясни, че опитите на Борисов за формализиране на властта чрез включването на ДПС са били видими още с ротационното управление.

„Това беше опит на Борисов да осветли управлението, връщайки се на министър-председателския пост с министри от "ДПС – Ново начало". Но за ДПС няма никаква изгода да участват официално – те ползват лицето на заем, а ГЕРБ е просто фасадата“, обясни Цеков.

По думите му те не влизат официално във властта явно, защото ползват всичките предимства на властта.

„За „ДПС - Ново начало“ няма никаква изгода да участва във властта, по-скоро би било негатив да участва официално във властта. Те ползват лицето назаем на ГЕРБ", заяви депутатът от ПП-ДБ.

Цеков подчерта ролята на опозицията:

„Работата на опозицията е да осветлява явленията, които се случват в сенките на завладяната държава. Насочването на прожекторите към тази система е най-сигурният начин да се сложи началото на нейния край“, коментира още Цеков.

„Аз не мисля, че някой може да изпере човек, който толкова силно се е сраснал с държавата. В сглобката Делян Пеевски се появи благодарение на ГЕРБ, които се оказа, че не могат да формират самостоятелна политическа воля без санкцията на Пеевски", изтъкна депутатът.

Той подчерта, че целта на ПП-ДБ тогава е била да се сложи начало начало на дългоотлагатаната съдебна реформа.

Цеков каза, че има сериозни забележки по отношение на работата на Наталия Киселова. Кометнира и идеята за ротация на председателското място на Народното събрание.

"Чисто професионално, аз имам сериозни забележки срещу работата на госпожа Киселова като председател на Народното събрание и уменията й да владее пленарната зала и да налага достатъчно авторитетен ред в работата на Народното събрание се придържа към разпоредбите на правилника. Чисто от политическа гледна точка, смятам, че една ротация, която управляващите обсъждат, е по-скоро стъпка към абсолютното унищожаване на БСП. Те са вече във финалните издихания на своето съществуване и разбира се, гарантиране на по-удобен за ГЕРБ и "ДПС - Ново начало"евентуален министър-председател при предсрочни избори", коментира Андрей Цеков.

#Андрей Цеков #"Продължаваме промяната"

Последвайте ни

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
3
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Заседание на Народното събрание
4
Заседание на Народното събрание
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
5
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" - освобождава се!
6
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" -...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Политика

Румен Петков: Народното събрание ще има ротационен председател при наличие на всеобщо съгласие
Румен Петков: Народното събрание ще има ротационен председател при наличие на всеобщо съгласие
Официална визита: Лидерът на Виетнамската комунистическата партия е на официално посещение в България Официална визита: Лидерът на Виетнамската комунистическата партия е на официално посещение в България
Чете се за: 00:40 мин.
Комисията по енергетика обсъжда промените в Закона за насърчаване на инвестициите Комисията по енергетика обсъжда промените в Закона за насърчаване на инвестициите
Чете се за: 00:47 мин.
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
Чете се за: 01:27 мин.
Костадин Ангелов: Заплатите в сектор "Здравеопазване" могат да бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК Костадин Ангелов: Заплатите в сектор "Здравеопазване" могат да бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК
Чете се за: 01:22 мин.
Вътрешната комисия в НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАНС Вътрешната комисия в НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за ДАНС
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра си и леля си
Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра...
Чете се за: 03:17 мин.
Криминално
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл" Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи
Чете се за: 00:35 мин.
Европа
Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини? Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини?
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Среща на върха в Брюксел - лидерите от ЕС и Зеленски обсъждат...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Ремонти по АМ „Тракия“ ограничават движението в две...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Историческа литургия: Обща молитва на крал Чарлз III и папа Лъв XIV
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Температури до 23° днес
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ